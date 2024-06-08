ضربة إسرائيلية تستهدف عيترون.. وقذائف تطالُ الضهيرة وعلما الشعب

شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدواناً جوياً استهداف حي الزقاق في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل.

كذلك، استهدف العدو بواسطة قذائف المدفعية، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، وقد ترافق ذلك مع إلقاء قنابل مضيئة.