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لبنان
ضربة إسرائيلية تستهدف عيترون.. وقذائف تطالُ الضهيرة وعلما الشعب
Lebanon 24
08-06-2024
|
16:57
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شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدواناً جوياً استهداف حي الزقاق في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل.
كذلك، استهدف العدو بواسطة قذائف المدفعية، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، وقد ترافق ذلك مع إلقاء قنابل مضيئة.
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