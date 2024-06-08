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لبنان

ضربة إسرائيلية تستهدف عيترون.. وقذائف تطالُ الضهيرة وعلما الشعب

Lebanon 24
08-06-2024 | 16:57
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شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدواناً جوياً استهداف حي الزقاق في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل.
 
كذلك، استهدف العدو بواسطة قذائف المدفعية، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، وقد ترافق ذلك مع إلقاء قنابل مضيئة.
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