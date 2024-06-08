الحسن التقى وزير الثقافة في زيارة تضامنية مع نقابة المحامين بعد تعرضها للاقتحام

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وبداية، رحب الحسن بالوزير المرتضى في دار النقابة "دار الحق والقانون والعدالة"، شاكراً له وقوفه الدائم الى جانب النقابة وتضامنه معها، وجهوده في إطلاق "طرابلس عاصمة للثقافة العربية".وشجب المرتضى التعرض لنقابة المحامين في طرابلس، معتبراً أن "ما حدث الاسبوع الفائت مرفوضٌ جملة وتفصيلاً، فطالما عُرفت نقابة المحامين في طرابلس بوقوفها الى جانب القضية الفلسطينية، ورفضها للعدوان الغاشم على اهلنا في غزة"، وشدد على ان "قبول الاعتذار كان موقفاً مشرفاً نابعاً من نقيبٍ يُشهد له بأخلاقه العالية ووطنيته وعروبته".وتداول المجتمعون في الاوضاع العامة في البلاد ومواضيع عديدة منها عصابات "التيكتوكرز"، وقد شدد النقيب الحسن على "اهمية العيش الواحد وضرورة العودة الى الاصول والقيم ومواجهة البدع التي تُحرّض على خرق القيم الدينية والاخلاقية".وشكر الوزير المرتضى لنقابة المحامين في طرابلس تعاونها الدائم مع الوزارة، معرباً عن "محبته الكبيرة لنقابة طرابلس التي كان له شرف التكريم منها خلال مهامه كقاضٍ في طرابلس".