مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون "أل بي سي"



تطور بارز في حرب الرهائن بين إسرائيل وحماس. فقد نجح الجيش الاسرائيليّ في تحرير أربع رهائن كانوا بين أيدي حماس منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول الفائت.

Advertisement

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيليّ كشف عن أن مئاتٍ من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية خاصة، شهدت إطلاق نار لإنقاذ أربع رهائن أحياء، كذلك كشف أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، وسقط في العملية ضابط اسرائيلي.



لم تتأخر حماس في الرد، فلم تعطِ أهمية للعملية بل إكتفت بالقول إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر دليل على الفشل وليس إنجازًا.



يأتي هذا التطور في وقتٍ يستمر تصعيد كبير في غزة حيث سقط أكثر من مئتين وعشرة فلسطينيين ، في يومٍ هو الأكثر دموية في غزة.



في الجبهة الجنوبية مع لبنان، وصولًا إلى الجولان السوري، يستمر التصعيد قائمًا، بحيث أعلن حزب الله أنه شن هجومًا جويًا بمسيرة إنقضاضية على مربضِ مدفعية في الجولان، وفي جنوبي لبنان غارة ٌ إسرائيلية على عيترون.



داخليًا، تتعدد المبادرات، ولكن ليس في الأفق ما يشير إلى نضوج أيٍّ منها، وجديد المبادرات، مبادرة للتيار الوطني الحر، في وقت لم تنتهِ حركة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولم يُعرَف مصير مبادرة كتلة الاعتدال، من دون إغفال حركة اللجنة الخماسية، وبالتوازي معها تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان.



مقدمة "ام تي في" تطور بارز في حرب الرهائن بين إسرائيل وحماس. فقد نجح الجيش الاسرائيليّ في تحرير أربع رهائن كانوا بين أيدي حماس منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الاول الفائت.المتحدث بإسم الجيش الإسرائيليّ كشف عن أن مئاتٍ من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية خاصة، شهدت إطلاق نار لإنقاذ أربع رهائن أحياء، كذلك كشف أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، وسقط في العملية ضابط اسرائيلي.لم تتأخر حماس في الرد، فلم تعطِ أهمية للعملية بل إكتفت بالقول إن تحرير إسرائيل 4 رهائن بعد 9 أشهر دليل على الفشل وليس إنجازًا.يأتي هذا التطور في وقتٍ يستمر تصعيد كبير في غزة حيث سقط أكثر من مئتين وعشرة فلسطينيين ، في يومٍ هو الأكثر دموية في غزة.في الجبهة الجنوبية مع لبنان، وصولًا إلى الجولان السوري، يستمر التصعيد قائمًا، بحيث أعلن حزب الله أنه شن هجومًا جويًا بمسيرة إنقضاضية على مربضِ مدفعية في الجولان، وفي جنوبي لبنان غارة ٌ إسرائيلية على عيترون.داخليًا، تتعدد المبادرات، ولكن ليس في الأفق ما يشير إلى نضوج أيٍّ منها، وجديد المبادرات، مبادرة للتيار الوطني الحر، في وقت لم تنتهِ حركة الحزب التقدمي الاشتراكي، ولم يُعرَف مصير مبادرة كتلة الاعتدال، من دون إغفال حركة اللجنة الخماسية، وبالتوازي معها تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان.

الجيش الإسرائيلي أعلن تحريرَ أربعِ رهائن في مخيم النصيرات، فأجل بيني غانتس مؤتمرَه الصحافي الذي كان سيعقُده للإعلان عن استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية.

التطوران صبا في مصلحة رئيسِ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

فوزير الخارجية الأميركي أنتونتي بلينكن، الذي يزور إسرائيل ومصر وقطر والأردن الأسبوع المقبل، كان يفضل أن يأتيَ إلى المنطقة ونتنياهو يعاني على الصعيد السياسي وحكومتُه مهددة، لكن يبدو أن نتنياهو اجتاز امتحاناً صعباً، واستطاع إنقاذَ حكومته من الانفراط ولو إلى حين.

لبنانياً، "عجقة" مبادرات رئاسية، ولا انتخابات ولا رئيس، علماً أن الوضعَ اللبناني، رئاسةً وجنوباً، شغل قسماً من الاجتماع التقليدي الذي عقده الرئيسان الفرنسي والأميركي في الإليزيه، كما أن الاستحقاقَ الرئاسي كان في صَلب المحادثات التي أجراها الموفدُ الفرنسي جان ايف لودريان مع وزير خارجية الكرسي الرسولي، ومع أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول.

فهل تؤدي المشاورات إلى إحداث خرقٍ ما؟ أم أن قصر بعبدا سيبقى شاغراً ما دامتِ الصورةُ الميدانيةُ في غزة والجنوب لم تتضح ولم تتبلور؟

البداية من بشائر الصيف. فعلى رغم الحرب وبعكس ما يعتقد البعض ... الصيفُ في لبنان واعد، ونِسَبُ الوافدين تؤكد ذلك



مقدمة تلفزيون "أو تي في"



ثلاثة عناوين يُتوقع ان تحتل مركز الصدارة على الساحة اللبنانية في الايام المقبلة:

العنوان الاول، نتائج لقاء الرئيسين الاميركي والفرنسي، وهل يكرر حزيران 2024 تجربة حزيران 2004، حين شكل لبنان نقطة التقاء بين واشنطن وباريس بعد الخلاف حول اجتياح العراق عام 2003، ما ادى الى قلب المشهد اللبناني بانسحاب الجيش السوري. وفي هذا السياق، اشار الرئيس ايمانويل ماكرون خلال لقائه بالرئيس جو بايدن في الاليزيه اليوم الى مضاعفة الجهود المشتركة لتجنب انفجار إقليمي، خاصة في لبنان، حيث تتشارك فرنسا والولايات المتحدة الحاجة الملحة للمضي قدماً نحو وضع معايير لتهدئة التوترات على الخط الأزرق. كما كشف ماكرون عن اتفاق على تنسيق وثيق بين البلدين في المناقشات مع إسرائيل من جهة ومع لبنان وجميع الأطراف المعنيين من جهة أخرى.



العنوان الثاني، المبادرة الرئاسية المتجددة التي يطلقها من الصرح البطريركي في بكركي غدا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والتي تنطلق من الحرص الدائم للتيار على وضع حد للفراغ في سدة الرئاسة، وهو ما اصبح امرا ملحا اكثر بعد تمادي اسرائيل في عدوانها على الجنوب، ما يستوجب جهوزية كاملة للدولة اللبنانية على مختلف المستويات، وهو ما كان غائبا بشكل شبه كامل منذ 7 تشرين الاول، تاريخ عملية طوفان الاقصى… علما ان حركة باسيل تأتي اثر لقاء اللقلوق مع كتلة الاعتدال الوطني امس، وبالتزامن مع حركة جنبلاطية لافتة.



اما العنوان الثالث، فموروث عن الايام الماضية، التي كانت حُبلى باستباحة الدستور وضرب مبدأ الفصل بين السلطات من خلال القضاء المسيس والسلطة السياسية المتماهية معه. وفي هذا السياق، علمت ال او.تي.في. ان التصدي لما جرى سيسلك مسارين، الاول قانوني والثاني شعبي، يُفترض ان يتبلور خلال الساعات والايام المقبلة.



مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



في باريس اليوم قمة أميركية - فرنسية حضر لبنان على جدول أعمالها وإن لم يكن من الأولويات لكن لا بد من انتظار الافراج عن المزيد من نتائجها...

أما ما اُعلن في العلن فاقتصر في شقه اللبناني على قول الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بعد الاجتماع مع نظيره الاميركي جو بايدن إنه "يجب العمل مع أميركا للتعجيل بخفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل".

وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية معركةٌ تدخل اليوم شهرها التاسع إرتباطـًا بالمعركة الأم في غزة وتستدرج سباقـًا محمومـًا بين الجهود الدبلوماسية والتصعيد العسكري.

صحيح أن الجبهة الجنوبية شهدت قبل ظهر اليوم تراجعـًا في منسوب الاعتداءات الإسرائيلية لكن المشهد تغير بعد الظهر قصفاً جوياً ومدفعياً فيما التهديد لا يتوقف مثلما لا تتوقف مفاجآت المقاومة في مقارعتها لهذا العدو.

آخر هذه المفاجآت إطلاق المقاومة مسيّرة إلى عمق أربعين كيلو مترًا مسجلة اختراقـًا نوعيـًا فشلت معه قوات الاحتلال في اكتشافها واعتراضها وإسقاطها.

"هذا التهديد لم تكن إسرائيل تتخيله" على حد ما قال رئيس المخابرات والعمليات السابق في الموساد (حاييم تومر) الذي حذر من ان سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد حرًا في العمل فوق لبنان بعد اطلاق المقاومة صاروخ أرض - جو باتجاه الطيران الحربي الإسرائيلي.

ومن لبنان إلى العدوان على غزة حيث ارتكبت قوات الإحتلال اليوم مجزرة جديدة في مخيم النصيرات بالتزامن مع عملية عسكرية تم خلالها إستعادة أربعة أسرى إسرائيليين.

في المقابل تتوالى الضربات لقادة العدو فبعد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية جاء إدراج إسرائيل على اللائحة السوداء للأمم المتحدة ليُفْقِدَ بنيامين نتنياهو صوابه.

وإذا كان منشأ هذه الصفعة خارجيـًا فإن ثمة صفعةً منشأها داخلي تنتظر نتنياهو عندما يعلن بيني غانتس انسحابه من مجلس الحرب وهي خطوة كانت مقررة خلال مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم لكنه قرر إرجاءه فهل يتراجع أم يَمضي في الإستقالة ويُوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزقٍ آخر وهل يحاول نتنياهو الهرب من المأزق عبر مغامرة عسكرية هنا أو هناك؟! أم ان واشنطن ستتمكن من لجمه؟!.

ولأن الشيء بالشيء يـُذكر فإن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يزور كيان الاحتلال الإسرائيلي الاسبوع المقبل في إطار جولة في المنطقة تشمل قطر ومصر والأردن.

وزارة الخارجية الأميركية التي اعلنت نبأ الجولة ذكرت ان الادارة الأميركية تستثمر كل طاقتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي الى الهدواء في جبهتي غزة ولبنان.

اما وسائل الاعلام العبرية فقالت إن زيارة بلينكن تأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن وتل أبيب ردَ حركة حماس على الاقتراح الإسرائيلي الذي اعلنه بايدن والذي يرمي إلى وقف اطلاق النار في غزة واطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.



مقدمة "الجديد"



في الطريق الى تحرير اربع رهائن اجتازت اسرائيل أجساد مئتين وعشرة فلسطينيين معظمهم اطفال ونساء في سوق النصيرات /ولم تجد الجثث ومئات الجرحى مكانا للاستلقاء على ارض مستشفى شهداء الاقصى في دير البلح . مشهد اصبح فيه الدم ماء .. والأيادي الملوحة للأرواح كانت تنقب عن الانفاس الاخيرة بين المتكدسين ارضا / وهي صورة تممت مشهدية اسرائيل على جدارية العار التي رفعتها الامم المتحدة. ويتصدر القائمة السوداء : بنيامين نتنياهو الذي يشرب بالدم نخب تحرير اربعة اسرى اسرائيليين في عملية وصفت بالمركبة والمعقدة وقضى فيها احد ارفع ضباطها ارنون زامورا من وحدة "يمام" خلال اشتباكات مع المقاومة في النصيرات/./ وبالقائمة الدموية الحمراء تكون اسرائيل قد قتلت وجرحت اربعمئة فلسطيني وخسرت ارفع ضباطها مع جريحين بينهما مجندة في حالة الخطر بهدف تحرير اربعة ممن تحتجزهم حماس .وهي نتيجة مدت نتنياهو بالأمصال العسكرية والسياسية بعدما اصبح معتقلا ومطوقا من الداخل والخارج / فتحرر نتنياهو اولا .. ووعد بانه سيسترجع جميع الرهائن في المستقبل قائلا لن نهدأ قبل استكمال المهمة/ وجدت حماس فشلا استراتيجيا في اعلان اسرائيل تخليص اربعة من اسراها بعد اكثر من ثمانية اشهر على العدوان/ مشيرة إلى أن المقاومة لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى، وهي قادرة على زيادة غلتها كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفذتها في جباليا نهاية أيار الماضي/./ وانتقلت انباء عملية التحرير الى جادة الشانزليزيه وقصر الاليزيه حيث القمة الفرنسية الاميركية ومن هناك رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعملية التي شاركت فيها قوات اميركية خاصة وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع ووقف إطلاق النار في غزة/ اما الرئيس الفرنسي فاكد ان باريس وواشنطن تضاعفان جهودهما لتجنب انفجار الوضع في الشرق الاوسط خاصة في لبنان مشددا على ضرورة خفض التوتر بين اسرائيل وحزب الله/ وتستمر مباحثات بايدن ماكرون على العشاء الرئاسي بانتظار ان يصدر عن الطرفين نقاط بابرز المداولات وهي وفق جدول الاعمال قد تمت برمجتها وفقا للاولوية الاوكرانية الروسية تليها الحرب في غزة بين اسرائيل وحماس ثم التعاون في المحيطين الهندي والهادي اضافة الى النقاش قي قضايا تغير المناخ والذكاء الاصطناعي . وفيما ابلغت مراجع محلية بان المسألة الرئاسية وجبهة الجنوب ستكونان من ضمن البيان الختامي فإن لبنان ينتظر كلام الليل الذي قد يمحوه النهار او إن القمة الفرنسية الاميركية قد تدرج الحالة اللبنانية المستعصية ضمن بند الذكاء الاصطناعي مع تعديلاته .