سفير فرنسا عند بري "لتبديد الهواجس"

نقلت "الديار" عن مصادر مطلعة أن السفير الفرنسي هيرفي ماغرو في زيارته مؤخراً للرئيس نبيه بري حرص على عرض نتائج جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وما رافقها من معلومات واجواء متباينة، لا سيما انه لم يتطرق في لقائه مع الرئيس بري الى ما يسمى "الخيار الثالث".

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وأضافت المصادر أن هدف زيارة السفير الفرنسي كان لتبديد الهواجس والالتباسات التي نشأت عن هذه الأجواء والمعلومات المتباينة ووضع الأمور في نصابها، وتصويب سوء فهم أجواء زيارة لودريان.

وذكرت المصادر أن لودريان مستمر بمهمته، مشيرة الى ان تحركه مرتبط باجواء الاتصالات التي سيجريها في الاسابيع المقبلة على ضوء نتائج القمة الفرنسية الاميركية، وان باريس ما زالت تعتقد ان هناك ضرورة لحسم الملف الرئاسي قبل نهاية تموز.