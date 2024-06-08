تدمير الاقتصاد الجنوبي هدف إسرائيلي إضافي

كتب رمال جوني في "نداء الوطن":

لم يعد مستغرباً ضرب المنشآت الاقتصادية في القرى الجنوبية، حيث أضاف الإسرائيلي إلى صندوق أهدافه تدمير الاقتصاد الجنوبي عن بكرة أبيه، بعد القطاعين الزراعي والتجاري.

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ويأتي تدمير مستودع لأدوية التنظيف ومنجرة خشب ومحل حدادة في وادي جيلو عيتيت جويا في هذا السياق. أكثر من مليون دولار حجم الخسائر التي لحقت بمستودع مواد التنظيف ومستحضرات التجميل التابع لإحسان جابر، مشيراً إلى أنّ "المستودع يحوي مواد تنظيف أوروبية ويتمّ توزيع البضائع بالجملة على المحال، وهو يقع ضمن منطقة استراتيجية صناعية وتجارية، نافياً وجود منصات صواريخ أو أهداف عسكرية كما تزعم إسرائيل".

ويؤكّد في المقابل أنّ "الضربة لن تثنيه عن الاستثمار مجدداً في لبنان، بل ربط الاستثمار في الوطن بالمقاومة، فهما لا ينفك بعضهما عن بعض"، وفق رأيه.

تُعدّ المنطقة التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي عند مثلث وادي جيلو عيتيت نوح، جويا صور، إستراتيجية، فهي نقطة وصل بين قرى بنت جبيل وصور والعديد من القرى، وحلّ الاستهداف الأول للمنطقة منذ بداية الحرب، بمثابة تحوّل جديد في مسار الحرب التي تتّجه نحو تصعيد تدريجي وخطير.