المعارضة تبحث عن مرشح

من الواضح أن قوى المعارضة لديها أزمة جدية متمثلة بأنها غير قادرة على الاستمرار في طرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور كمرشح رئاسي، لأسباب عديدة أبرزها فشلها في تأمين التقاطع عليه.

Advertisement

لذلك، فقد بدأت قبل مدة اتصالات بين بعض القوى في المعارضة من أجل اختيار مرشح جديد، لكن المشكلة الفعلية، بحسب مصادر مطلعة، هي عدم ايجاد شخصية قادرة على استقطاب اصوات من خارج الكتلة النيابية الصلبة لقوى المعارضة، على اعتبار أنّ الوصول الى "الاكثرية" بحاجة لاستقطاب نواب من خارج "التحالف المعارض".