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لبنان

"تحرّك أمني".. "المخابرات" ستلاحق هؤلاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2024 | 01:45
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علمَ "لبنان24" أنَّ مديرية المخابرات في الجيش ستكثف تحركاتها في الفترة المقبلة  ضدّ تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وقد أفرزت قوة خاصة مهمتها مواكبة هذا الملف ومتابعة كل المتورطين فيه.
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مصادر مواكبة قالت لـ"لبنان24" إنَّ المخابرات تسعى عبر معلوماتها الإستعلامية إلى تتبع ملفات الكثير من المطلوبين والمتورطين بجرم تعاطي والإتجار بالمُخدرات، كاشفة أنَّ هناك معلومات تسلمها الجيش بهذا الإطار تكشفُ الكثير من الخفايا المرتبطة بمروجي المخدرات، لاسيما الكوكايين وحبوب الكبتاغون.
وأشارت المصادر إلى أنَّ الجيش سيكثف عملياته النوعية ضد المهربين والتجار، وهو الأمر الذي يندرجُ في إطار سياسة أمنية صارمة تنتهجها القوى الأمنية لتعقب المُجرمين بغية توقيفهم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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