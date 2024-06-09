أمر حصل ضمن المصارف.. هل توقف "الإيداع"؟

فوجئ بعض عملاء المصارف مؤخراً بانتفاء إمكانية إيداع أموال نقدية ضمن حساباتهم المالية عبر الصرافات الآلية، علماً أن هذه الخدمة متوافرة ولا قيود عليها، سواء بالليرة أو بالدولار الأميركي.

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ووفقاً للمعلومات، فإنَّ عملية الإيداع تعتبرُ أساسية كونها تمنح المواطن سرعة إمكانية استبدال دولارات ممزقة حصل عليها من الصرافات الآلية وذلك بدلاً من الدخول إلى الفرع المصرفي.

في المقابل، علّقت مصادر مصرفية على هذا الأمر، وقالت لـ"لبنان24" إن هناك أنواعاً من الحسابات لا يمكن إيداع أموال ضمنها، بل يمكن استخدامها حصراً لتقاضي الرواتب، وتابعت: "على كل عميل أن يراجع المصرف الذي يتعامل معه لمراجعة حسابه، علماً أن خدمة الإيداع سارية المفعول في أغلب المصارف خصوصاً لموظفي القطاع العام والعسكريين".