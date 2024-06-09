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لبنان

عون: مبروك عليكم هكذا نظام

Lebanon 24
09-06-2024 | 01:48
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "هذا البلد لا يستأهل عدالة، هذا البلد يستأهل نظاماً مافياوياً يمسك بكل مقدراته. امام هول ما حصل، امام التطاول الوقح على قاض يحاول رفع الظلم وتطبيق القانون، ما شفت الا تويتات. نعم، مبروك عليكم هكذا نظام. محاربة الفساد لم يعد لها معنى. انا تاركة أقله ضميري مرتاح. فمبروك عليكم سرقة 8 مليار دولار وحماية كل الأجهزة للمرتكبين. مبروك عليكم رياض سلامة. مبروك عليكم حجب جنى عمركم من قبل المصارف. اذا كانت هذه هي ردة فعلكم وردة فعل قيادييكم امام سرقة العصر. فلا أمل، اقولها للاسف مبروك عليكم النظام الفاسد".
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