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لبنان

بالصور.. حريقٌ كبير التهم أحراج عكار العتيقة والدفاع المدني يسيطر عليه

Lebanon 24
09-06-2024 | 02:22
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تمكن عناصر من الدفاع المدني، عند الساعة العاشرة من مساء أمس، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش، من السيطرة على النيران التي اندلعت في أحراج عكار العتيقة والتي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية.
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وكانت العناصر باشرت بإخماد النيران عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس السبت، وقد واجهت صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران أبرزها انعدام الطرق المؤدية الى موقع الحريق.
 
وإثر ذلك، تم وضع بركة لتمكين الطوافة من التزود بالمياه من أجل السيطرة على النيران، فيما حرصت العناصر على تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.
 
 
 
 
 
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