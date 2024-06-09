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لبنان
"الخارجية" تستنكر مجزرة النصيرات: ما حصل يُشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي
Lebanon 24
09-06-2024
|
03:30
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دانت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل أخيراً في مخيم النصيرات بقطاع غزة، والتي راح ضحيّتها مئات الشهداء والجرحى، بعد يوميْن من استهدافها لمدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" كان تتضم نازحين فلسطينيين في المخيّم نفسه، حيث سقط أيضاً عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.
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واعتبرت ان "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً خطيراً وواضحاً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعيّة الدوليّة مما يطيل هذه الأزمة، ويُقوّض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربيّة، وحلّ الدولتين".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى "التحرُّك بشكلٍ فوري وحاسم لوقف هذه المجازر والاعتداءات، ووضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانيّة، والضغط على إسرائيل للإمتثال لقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة، والقانون الدولي الإنساني".
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