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لبنان
الراعي حذّر من التلاعب بلبنان: عدم انتخاب رئيس يضرب ميثاقية العيش المشترك
Lebanon 24
09-06-2024
|
04:05
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دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد المسؤولين إلى وضع قضية لبنان فوق كل اعتبار، مشيرا الى ان "شعبنا يصلي من اجل خلاص لبنان من الحرب وانتخاب رئيس للبلاد، الضامن الوحيد للدستور".
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وشدد الراعي على انه "لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك".
ولفت الراعي إلى أن "مقدمة الدستور تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك".
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