أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أنَّ العملية جاءت عند الساعة 10.35 صباحاً، حيث استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية.