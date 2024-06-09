Advertisement

لبنان

عملية لـ"حزب الله" قبل قليل.. ماذا استهدف بـ"الصواريخ"؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1209643-638535286961073310.png
Doc-P-1209643-638535286961073310.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وذكر الحزب أنَّ العملية جاءت عند الساعة 10.35 صباحاً، حيث استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تتطلع إلى حرب في لبنان.. هل هي قادرة على مواجهة تهديد حزب الله؟
lebanon 24
09/06/2024 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قصف خلال الليل منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق جبل رزلان ورامية وكفركلا جنوبي لبنان
lebanon 24
09/06/2024 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله بغارة جوية لدى خروجهما من مبنى عسكري في عيترون جنوبي لبنان
lebanon 24
09/06/2024 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: وزراء في الحكومة الاسرائيلية يطالبون بعملية واسعة في جنوب لبنان للقضاء على تهديد "حزب الله"
lebanon 24
09/06/2024 15:56:03 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-06-09
08:23 | 2024-06-09
08:14 | 2024-06-09
08:08 | 2024-06-09
07:50 | 2024-06-09
07:49 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24