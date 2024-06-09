"حج البدل".. "وسيلة" جديدة للبنانيين العاجزين عن أداء فريضة الحج

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تقول السيدة المسنة إنها لجأت لهذه الخطوة وعقدت النية لحج البدل خوفا من انقضاء عمرها قبل أدائها، وتقول: "لا أحد يعرف متى ينتهي عمره، وأرغب في العمل لآخرتي والحصول على هذا الثواب العظيم".ومع اقتراب موسم الحج، يلجأ العديد من اللبنانيين لتوكيل أشخاص بدلا عنهم بسبب الصعوبات التي تمنعهم من السفر إلى مكة المكرمة لأداء هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام.ويروي حسن دياب، وهو أحد منظمي حملات الحجيج، تجربته بأداء حج البدل، حيث يطلب الكثيرون منه أداء الفريضة بدلا عن أقاربهم، ويشجعهم على ذلك أنه مرشد في هذه الحملات.ويقول دياب، إنه يتلقى طلبات كثيرة من أشخاص يطلبون أن يحج بدلا عن آبائهم أو أمهاتهم، أو عن أموات لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج في حياتهم، ويثقون بأنه سيقوم بأداء المناسك والشعائر المطلوبة على أكمل وجه.ويحجّ دياب هذا العام بدلا عن شخص متوفّى، وهي ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، بل إنه سبق حج بالبدل أكثر من 10 مرات، ويوضح أن الناس تلجأ لتوكيل آخرين بالحج بسبب كبرهم بالسن أو لعدم قدرتهم على أداء المناسك لأسباب شرعية مانعة.من جانبه، يوضح الشيخ الدكتور عبد الله البقري للجزيرة نت أن الحج البديل يُعرف عند الفقهاء بمصطلح "النيابة في الحج"، ويتمثل هذا النوع في أن "ينوب شخص مسلم بالغ عاقل عن آخر في أداء فريضة الحج".ويضيف البقري أن من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب بالقيام بالحج البديل أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه من قبل، وفقا للمذهب الذي يعتمده جمهور الفقهاء، ويستثني البقري من هذا الشرط مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، الذي أجاز لمن لم يحج بعد، أداء الحج عن غيره.وعن شروط الحج البديل، يشير البقري إلى أنه يمكن تطبيق النيابة في حج الفريضة في حالتين:أو في حالة من لا يستطيع السفر والوصول إلى بيت الله الحرام، مثل المرضى الذين لا يمكنهم السفر بالطائرات أو السيارات وما شابه ذلك.