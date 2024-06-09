أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصره وهو علي خليل حمد (أبو تراب).

وذكر الحزب أنَّ حمد هو من مواليد العام 1988 ومن بلدة عيترون - جنوب لبنان.