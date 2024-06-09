هنأ الرئيس سعد الحريري قوى الأمن الداخلي، لمناسبة عيدها الــ163، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "التهنئة لقوى الأمن الداخلي بشخص مديرها وضباطها وعناصرها في العيد الثالث والستين بعد المئة. كنتم وما زلتم خط الدفاع الأول عن القانون، فحميتم الشباب من آفة المخدرات والمواطنين من جرائم السرقة والقتل، وسيبقى كل لبنان يتذكر تصديكم لشبكات التجسس والإرهاب والتي بذلتم دماء غالية في مواجهتها".

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