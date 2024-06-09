Advertisement

لبنان

كلمة من الحريري لـ"قوى الأمن" في عيدها.. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 04:27
A-
A+
Doc-P-1209646-638535293713987936.jpg
Doc-P-1209646-638535293713987936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ الرئيس سعد الحريري قوى الأمن الداخلي، لمناسبة عيدها الــ163، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "التهنئة لقوى الأمن الداخلي بشخص مديرها وضباطها وعناصرها  في العيد الثالث والستين بعد المئة. كنتم وما زلتم خط الدفاع الأول عن القانون، فحميتم الشباب من آفة المخدرات والمواطنين من جرائم السرقة والقتل، وسيبقى كل لبنان يتذكر تصديكم لشبكات التجسس والإرهاب والتي بذلتم دماء غالية في مواجهتها".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-06-09
08:23 | 2024-06-09
08:14 | 2024-06-09
08:08 | 2024-06-09
07:50 | 2024-06-09
07:49 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24