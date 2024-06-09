Advertisement

لبنان

قصفٌ وتوتر.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1209649-638535301459343396.jpg
Doc-P-1209649-638535301459343396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ العدو الإسرائيليّ، اليوم الأحد، سلسلة من الإعتداءات طالت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة، كما قصف أيضاً بالقذائف الفسفورية أطراف منطقة راشيا الفخار، فيما ضرب أيضاً حي القدام في بلدة حولا.
Advertisement
 
وتزامناً مع هذه الإعتداءات، سُجّل تحليقٌ كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عددٍ من المناطق اللبنانية، لاسيما، صيدا، إقليم الخروب، بيروت وكسروان.
 
عملية لـ"حزب الله"
 
إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، اليوم، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
وذكر الحزب أنَّ العملية جاءت عند الساعة 10.35 صباحاً، حيث استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-06-09
08:23 | 2024-06-09
08:14 | 2024-06-09
08:08 | 2024-06-09
07:50 | 2024-06-09
07:49 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24