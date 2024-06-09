قصفٌ وتوتر.. كيف يبدو وضع الجنوب الآن؟

شنّ العدو الإسرائيليّ، اليوم الأحد، سلسلة من الإعتداءات طالت عدداً من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

ووفقاً للمعلومات، فقد استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة، كما قصف أيضاً بالقذائف الفسفورية أطراف منطقة راشيا الفخار، فيما ضرب أيضاً حي القدام في بلدة حولا.

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وتزامناً مع هذه الإعتداءات، سُجّل تحليقٌ كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عددٍ من المناطق اللبنانية، لاسيما، صيدا، إقليم الخروب، بيروت وكسروان.

عملية لـ"حزب الله"

إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، اليوم، تنفيذ عملية جديدة ضد موقع إسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وذكر الحزب أنَّ العملية جاءت عند الساعة 10.35 صباحاً، حيث استهدفت موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بواسطة الأسلحة الصاروخية.