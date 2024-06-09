"العمالي العام": نرفض رسم اللاصق المالي الالكتروني وسنسعى لإلغائه

أعلن الإتحاد العمالي العام، اليوم الأحد، رفضه الرسم الجديد المُسمى "اللاصق المالي الالكتروني" والذي يلامس ويزيدُ أحياناً على رسوم الميكانيك المقررة والمضاعفة عملاً بالسياسات الضريبية الجديدة.

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وأشار الإتحاد إلى أنهُ باشر سلسلة إتصالات لإلغاء هذا الرسم المُجحف والذي يصبُّ في خانة "تشليح الناس مداخيلها ومدخراتها"، مشيراً إلى أنه "سيستكمل معرفته باتجاه إلغاء الملصق الإلكتروني المرفوض بالتعاون مع كل من يحمل حساً وطنياً ونقابياً وإنسانياً".