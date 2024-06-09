Advertisement

لبنان

بيان عاجل لوزير العدل جرّاء ما يحصل بين "التمييزية" و"الاستئنافية"

Lebanon 24
09-06-2024 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1209659-638535325547417186.png
Doc-P-1209659-638535325547417186.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل البيان التالي: "يؤكد وزير العدل هنري الخوري وفي اطار ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية بأنه سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل: مقعد جديد للبنان في أوروبا
lebanon 24
09/06/2024 15:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: ندعو إلى التعاون لجعل لبنان نموذجا رائدا في القدرة على التحول الرقمي
lebanon 24
09/06/2024 15:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: الحكومة ستخصص أرضاُ لتشييد مركز جديد للمعلوماتية القانونية في "اللبنانية"
lebanon 24
09/06/2024 15:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عرض مع سفيرة السّويد الأوضاع العامة في لبنان
lebanon 24
09/06/2024 15:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

وزير العدل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-06-09
08:23 | 2024-06-09
08:14 | 2024-06-09
08:08 | 2024-06-09
07:50 | 2024-06-09
07:49 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24