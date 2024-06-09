صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل البيان التالي: "يؤكد وزير العدل هنري الخوري وفي اطار ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية بأنه سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي".

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