إليكم آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان

تتعرض مدينة الخيام لقصف مدفعي اسـرائيلي مصدره مرابض العدو في فلسطين المحتلة.

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتجدد اشتعال النيران بالقرب من المنزل الذي استهدف بصاروخ من الطيران الحربي بالامس في الخيام.وكانت قد أفادت باطلاق رشقة صاروخية من القطاع الشرقي بالتزامن مع انفجار صواريخ اعتراضية فوق مدينة الخيام.