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لبنان

درجات الحرارة إلى انخفاض... هل نشهد موجة حرّ جديدة؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 05:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ويستقر الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ينحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والملموس خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الجبلية والشمالية حتى صباح غد الاثنين، وتستمر الأجواء المعتدلة حتى منتصف الاسبوع، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بموجة حر جديدة. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة بشكل محدود على الساحل مما يقلل من الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق والموحل خاصة في المناطق الشمالية والجبلية. 

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على الجبال مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل خفيف، خاصة على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويستقر الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب على المرتفعات. 

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة واستمرار لظهور الضباب على المرتفعات.
 
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