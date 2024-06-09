رداً على استهداف عيترون ومركبا.. هذا ما قام به "الحزب" اليوم

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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم، استهداف مرابض مدفعية العدو في الزاعورة ‏وانتشاراً للجنود في محيطها.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا، قصفنا يوم الأحد 9-6-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل ‏وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا".