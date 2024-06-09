الاعتداء على ابن مختار المقيلبة.. إليكم تفاصيل ما جرى

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض المدعو "محمود محمد الأحمد"، ابن مختار بلدة المقيبلة في منطقة وادي خالد "المختار محمد الأحمد" الملقب (بالحج هويه)، لإطلاق نار في محلة وادي الميس- المقيبلة.وقد أصابت رصاصة مركبته واقتصرت الأضرار على الماديات.وعلم ان المدعو محمود الأحمد تقدّم بإبلاغ للقوى الأمنية المعنية بالحادثة.