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لبنان

الاعتداء على ابن مختار المقيلبة.. إليكم تفاصيل ما جرى

Lebanon 24
09-06-2024 | 05:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض المدعو "محمود محمد الأحمد"، ابن مختار بلدة المقيبلة في منطقة وادي خالد "المختار محمد الأحمد" الملقب (بالحج هويه)، لإطلاق نار في محلة وادي الميس- المقيبلة.


وقد أصابت رصاصة مركبته واقتصرت الأضرار على الماديات.
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وعلم ان المدعو محمود الأحمد تقدّم بإبلاغ للقوى الأمنية المعنية بالحادثة.
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