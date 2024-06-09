إندلاع حرائق بين بلدتي الجبين ويارين إثر القصف الاسرائيلي

استهدفت المدفعية الاسرائيلية، اليوم الأحد، منطقة وادي حسن بين الجبين وشيحين والمنطقة المحيطة لمجدلزون ويارين.





وأفادت مندوبة "لبنان 24"، بأن القصف أدى إلى اندلاع حرائق بين بلدتي الجبين ويارين اتت على مساحات واسعة من الاحراج وأشجار الزيتون.

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