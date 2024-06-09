قاووق: المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها

Advertisement

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر"، مشيراً إلى أنها "تشكّل ضغطاً واسعاً وقوياً لوقف العدوان على غزة وتحصّن الأمن القومي وتُحدد مستقبل المنطقة".وأكد أنّ "إسرائيل خسرت الحرب ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب"، لافتاً إلى أنّ "جيش العدوّ يُكافح ليبقى لا ليصنع الإنتصارات".كلام قاووق جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه الحزب في بلدة البابلية للشهيد "السعيد على طريق القدس" المجاهد علي حسين صبرا، حيث شدّد على أنّ "المقاومة في لبنان ازدادت قوة كمًّا ونوعاً ، وقوة العدو تراجعت كمًّا ونوعاً وعلى كل المستويات".ولفت إلى أنّ "كثرة تهديدات العدوّ تُعبّر عن وجعه ويأسه ونتنياهو يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال".وأكد قاووق انّ "المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها" .وختم: "صاروخ ألماس تفوّق وتغلّب على القبة الحديدية الإسرائيلية وأصاب كبرياء إسرائيل في الصميم وغيّر الكثير من المعادلات وموازين القوى".