Advertisement

لبنان

قاووق: المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها

Lebanon 24
09-06-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1209675-638535403604078968.jpg
Doc-P-1209675-638535403604078968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أنّ "جبهة إسناد غزة تحقّق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر"، مشيراً إلى أنها "تشكّل ضغطاً واسعاً وقوياً لوقف العدوان على غزة وتحصّن الأمن القومي وتُحدد مستقبل المنطقة".
Advertisement

وأكد أنّ "إسرائيل خسرت الحرب ولن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب"، لافتاً إلى أنّ "جيش العدوّ يُكافح ليبقى لا ليصنع الإنتصارات".

كلام قاووق جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه الحزب في بلدة البابلية للشهيد "السعيد على طريق القدس" المجاهد علي حسين صبرا، حيث شدّد على أنّ "المقاومة في لبنان ازدادت قوة كمًّا ونوعاً ، وقوة العدو تراجعت كمًّا ونوعاً وعلى كل المستويات".

ولفت إلى أنّ "كثرة تهديدات العدوّ تُعبّر عن وجعه ويأسه ونتنياهو يُهدّد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال".

وأكد قاووق انّ "المقاومة أعدّت لكلّ مرحلة سلاحها ومفاجآتها" .

وختم: "صاروخ ألماس تفوّق وتغلّب على القبة الحديدية الإسرائيلية وأصاب كبرياء إسرائيل في الصميم وغيّر الكثير من المعادلات وموازين القوى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2024-06-09
08:23 | 2024-06-09
08:14 | 2024-06-09
08:08 | 2024-06-09
07:50 | 2024-06-09
07:49 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24