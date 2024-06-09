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لبنان

ياسين زار مركز الدفاع المدني الاقليمي في شحيم

Lebanon 24
09-06-2024 | 07:46
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 زار وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، المركز الإقليمي للدفاع المدني لجبل لبنان الجنوبي في بلدة شحيم، حيث تفقد آلية الإطفاء التي تم تأهيلها وصيانتها بشكل كامل على نفقة شركة "كورال"، بمسعى الوزير ياسين، التي كانت تعرضت العام الماضي لحادث تدهور خلال تنفيذها احدى مهمات إخماد الحرائق في المنطقة، حيث أصيبت بأعطال كبيرة توقفت خلالها عن العمل، الى ان تم اعادتها الخدمة بعد الانتهاء من مشروع تأهيلها من قبل شركة "كورال".
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وشكر ياسين مجموعة رصد الحرائق والاعلام، وشركة "كورال" على هذا الدعم، وقال: "إن شاء الله نكمل وإياهم في الدعم، نحن ومنذ ثلاث مواسم نعمل على تخفيض حرائق الغابات ونشر الوعي، مع مجموعات الرصد التي تعمل مع الدفاع المدني والبلديات والمتطوعين، واستطعنا خلال عامين تخفيض المساحات المحروقة في كل لبنان، وذلك من خلال طريقة العمل التي اتبعناها".

وتابع: "كما أن الدفاع المدني يقف إلى جانبنا، علينا أن نقف إلى جانبه، لأنهم يحاربون باللحم الحي، وهي مؤسسة مهمة جدا في البلد، وكل استثمار فيه هو استثمار وقائي وصح ويخفف من الخسائر".
 
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