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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"حزب الله".. هذا ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
09-06-2024 | 07:49
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نفّذ "حزب الله" عملية جديدة ضدّ العدو الاسرائيلي مستهدفاً موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات ‏التجسسية، وفقاً لما أعلنه في بيان اليوم.
 
 
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (12:50) من ظهر يوم الأحد 9-6-2024 موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وحققنا إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة".‏
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كذلك، في بيان آخر أعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة (1:55) من بعد الظهر، مؤكداً تحقيق إصابةً مباشرة.‏
 
 
 
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