نفّذ "حزب الله" عملية جديدة ضدّ العدو الاسرائيلي مستهدفاً موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات التجسسية، وفقاً لما أعلنه في بيان اليوم.
وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا عند الساعة (12:50) من ظهر يوم الأحد 9-6-2024 موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وحققنا إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات المستهدفة".
كذلك، في بيان آخر أعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، عند الساعة (1:55) من بعد الظهر، مؤكداً تحقيق إصابةً مباشرة.