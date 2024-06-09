نفّذ "حزب الله" عملية جديدة ضدّ العدو الاسرائيلي مستهدفاً موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات ‏التجسسية، وفقاً لما أعلنه في بيان اليوم.

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة (12:50) من ظهر يوم الأحد 9-6-2024 موقع بركة ريشا وحاميته وتجهيزات ‏التجسسية بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وحققنا إصابةً مباشرة، حيث تمّ تدمير التجهيزات ‏المستهدفة".‏

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