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لبنان

فضل الله غادر الى السعودية لأداء مناسك الحج

Lebanon 24
09-06-2024 | 07:50
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غادر العلامة السيد علي فضل الله الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج

ومن المقرر أن يلتقي فضل الله عددا من الوفود والشخصيات والقيادات والحملات الى الحج الآتية من الدول العربية والإسلامية ودول الاغتراب، كما سيلتقي رؤساء بعثات بعض المراجع الدينية.
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