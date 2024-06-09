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لبنان
استدرجوا ضحاياهم في صيدا وسلبوهم مقتنياتهم بقوة السلاح!
Lebanon 24
09-06-2024
|
08:08
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "إلحاقا لبلاغنا الصادر بتاريخ 29-5-2024، حول توقيف مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عصابة يقوم أفرادها باستدراج الضحايا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغية سلبهم مقتنياتهم بقوة السلاح، وهم كل من: ا. ك. (من مواليد العام 2001، لبناني)، ج. ك. (من مواليد العام 1999، لبناني)، خ. ن. (من مواليد العام 1991، لبناني)، ه. ن. (من مواليد العام 1998، لبناني).
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لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص صورتهم، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهم، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مجمع قوى الأمن الداخلي في حارة صيدا- تلة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرَّقمين: 754308-07 – 729147-07،تمعيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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