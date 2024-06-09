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لبنان

يستدرج شباناً بحجة تأمين عمل لهم ليقوم بسلبهم.. فتمّ توقيفه في عاليه!

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:14
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول باستدراج عمال إلى أماكن نائية، بحجة تأمين عمل لهم ومن ثم يقدم على سلبهم بقوة السلاح.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: ف. ر. (من مواليد العام 1992، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سلب.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة عين حالا- عاليه على متن دراجة آلية نوع "جوك" دون لوحات تم ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ /5/ عمليات سلب شبان بقوة السلاح في مناطق عاليه وعين الجديدة، وذلك بعد استدراجهم بحجة تأمين عمل لهم.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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