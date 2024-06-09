Advertisement

لبنان

عراك وإطلاق نار.. هكذا نجا "أبو عمر" من محاولة سلبه صباحاً في عكار

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1209684-638535436037996541.jpg
Doc-P-1209684-638535436037996541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بمحاولة ملثمين اثنين السطو بقوة السلاح على "فان" عند مفرق تل حياة العكارية، صباح اليوم.


وفي التفاصيل، قام الملثمان، بقوة السلاح، بتوقيف "فان" يقوده الملقب "ابو عمر" عند مفرق تل حياة العكارية، ثم اقتاداه الى احدى الطرق الفرعية في البلدة لمحاولة سلبه.
Advertisement


وعلم بحصول عراك بين الطرفين وتمكّن "ابو عمر" من نزع سلاح حربي من يد احدهما واطلاق اعيرة نارية في الهواء ومن ثم تكبيلهما وتجريدهما من ملابسهما والاتصال بدورية من المخابرات التي حضرت لاحقاً وجرى اقتيادهما الى التحقيق. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2024-06-09
13:10 | 2024-06-09
13:09 | 2024-06-09
13:06 | 2024-06-09
13:05 | 2024-06-09
12:48 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24