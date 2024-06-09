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لبنان
عراك وإطلاق نار.. هكذا نجا "أبو عمر" من محاولة سلبه صباحاً في عكار
Lebanon 24
09-06-2024
|
08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بمحاولة ملثمين اثنين السطو بقوة السلاح على "فان" عند مفرق تل حياة العكارية، صباح اليوم.
وفي التفاصيل، قام الملثمان، بقوة السلاح، بتوقيف "فان" يقوده الملقب "ابو عمر" عند مفرق تل حياة العكارية، ثم اقتاداه الى احدى الطرق الفرعية في البلدة لمحاولة سلبه.
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وعلم بحصول عراك بين الطرفين وتمكّن "ابو عمر" من نزع سلاح حربي من يد احدهما واطلاق اعيرة نارية في الهواء ومن ثم تكبيلهما وتجريدهما من ملابسهما والاتصال بدورية من المخابرات التي حضرت لاحقاً وجرى اقتيادهما الى التحقيق.
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