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لبنان

بعد عملية مراقبة دقيقة.. مطلوب للقضاء يقع بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
09-06-2024 | 08:53
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أعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الداخلي ةـ شعبة العـلاقـات العـامة، في بيان اليوم، أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة عمليات المتابعة التي أجرتها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة النبطية، ويدعى: م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري).
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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة النبطية، وبتفتيشه ضبطت بحوزته /60/ حبة مخدّرة نوع كبتاغون، وكمية من مادة حشيشة الكيف.


سُلم الموقوف إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء".
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