مطر في عيد قوى الأمن: تحية لحراس القانون

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "163 عيداً لقوى الأمن الداخلي، التي ما بخلت يوماً، بضباطها وعناصرها، في بذل كل غال من أجل حفظ أمان المواطن وأمن الوطن حتى في أحلك الظروف".

وختم: "تحية لحراس القانون".