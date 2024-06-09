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لبنان

مطر في عيد قوى الأمن: تحية لحراس القانون

Lebanon 24
09-06-2024 | 09:25
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 كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "163 عيداً لقوى الأمن الداخلي، التي ما بخلت يوماً، بضباطها وعناصرها، في بذل كل غال من أجل حفظ أمان المواطن وأمن الوطن حتى في أحلك الظروف".
 
وختم: "تحية لحراس القانون".
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