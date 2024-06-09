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لبنان

لمرتادي الشواطئ والمسابح... إليكم نصائح السلامة العامة من فوج الإطفاء

Lebanon 24
09-06-2024 | 09:36
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ذكر "فوج إطفاء بيروت" في بيان، مرتادي الشواطئ والمسابح في لبنان ببعض النصائح التي تفيدهم وتحميهم من المخاطر التالية:

"الوقاية من حدة الشمس اللاسعة والتي تسبب حرائق في الجسم، شرب السوائل، شرب الماء والكثير من السوائل التي تنعش الجسم وخصوصا للأطفال، استخدام القبعات، وضع القبعة على الرأس والتي تحمي من ضرر الشمس الحادة، مراقبة الأطفال، التأكد من وجود مراقب وعدم السماح للأولاد بالسباحة في ظل وجود الموج العالي والتيارات المائية، تجنب السباحة بعد الطعام، عدم السباحة مباشرة بعد تناول الطعام، تجنب المخاطر حول أحواض السباحة، عدم القفز من الأماكن العالية خصوصا في الأماكن الصخرية وعدم الجري حول أحواض السباحة، تجنب الكحول في الرياضات المائية، عدم احتساء المشروبات الكحولية، خاصة عند ممارسة رياضة التزلج على الماء أو قيادة الدراجة المائية (Jet Ski) ولا بد من ارتداء سترة النجاة، التعامل مع الشد العضلي، التمدد على الظهر والإسترخاء عند الإصابة بشد عضلي، الإبتعاد عن الأماكن الخطرة، الإبتعاد عن السباحة في البحيرات وبرك الري الزراعية والأنهار، خاصة ذات التدفق القوي".
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وختم البيان: "يهم فوج إطفاء بيروت أن يلتزم رواد الشاطئ بهذه النصائح التي تسعى لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم، حفاظا على سلامة اللبنانيين عموما وأهالي بيروت خصوصا".
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