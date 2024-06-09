العدو يستهدف حولا بمسيّرة.. هل من إصابات؟

أغار الطيران المسيّر الاسرائيلي على بلدة حولا، بعد ظهر اليوم.



وتوجّهت سيارات الاسعاف الى مكان الغارة في البلدة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، الغارة استهدفت منزلاً متضرراً من غارة سابقة ولا إصابات.