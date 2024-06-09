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لبنان

العدو يستهدف حولا بمسيّرة.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
09-06-2024 | 10:03
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أغار الطيران المسيّر الاسرائيلي على بلدة حولا، بعد ظهر اليوم.

وتوجّهت سيارات الاسعاف الى مكان الغارة في البلدة.
 
 
ووفقاً للمعلومات الأولية، الغارة استهدفت منزلاً متضرراً من غارة سابقة ولا إصابات.
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