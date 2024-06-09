منسق "العزم" في عكار : كل عام وقوى الأمن الداخلي بألف خير

توجه منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في عيد قوى الأمن الداخلي "بالتهنئة من هذا الجهاز بأفراده ورتبائه وجنوده، وهم الذين يجهدون في الحفاظ على الأمن والاستقرار في أحلك الظروف وأصعبها، وهم يتحدون الصعاب ويكتبون سطورالتضحية والتفاني وانكار الذات في سبيل الحفاظ على الوطن وصون امن المواطن. كل عام وقوى الأمن الداخلي بألف خير ".

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