بالفيديو: هذا ما يجري فوق مناطق لبنانية عدة!

أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدة مناطق جنوبية، ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة.

وقد خرقت المقاتلات الحربية الاسرائيلية قرابة السادسة و16 دقيقة من عصر اليوم، جدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثة دويا قويا، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية.

كما أفادت المعلومات، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على علو منخفض، ويخرق جدار الصوت مطلقا البالونات الحرارية فوق البقاع الغربي.

طائرة حربية اسرائيلية ترمي بالونات حرارية وتخرق جدار الصوت فوق البقاع الغربيhttps://t.co/idwzMF6dsz#lebanon24 pic.twitter.com/2yWPTKaxlc — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 9, 2024 Advertisement