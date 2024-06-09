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لبنان

بالفيديو: هذا ما يجري فوق مناطق لبنانية عدة!

Lebanon 24
09-06-2024 | 11:19
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أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في عدة مناطق جنوبية، ناجمة عن خرق الطيران الحربي الاسرائيلي لجدار الصوت على مستويات منخفضة.
 
 
وقد خرقت المقاتلات الحربية الاسرائيلية قرابة السادسة و16 دقيقة من عصر اليوم، جدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثة دويا قويا، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية.
 
كما أفادت المعلومات، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على علو منخفض، ويخرق جدار الصوت مطلقا البالونات الحرارية فوق البقاع الغربي.
 
 
 
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إلى ذلك، رُصد صاروخ دفاع جوي أُطلق في اتجاه طائرة حربية إسرائيلية كانت تخرق جدار الصوت، وفقا للميادين.
 
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