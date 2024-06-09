المفتي قبلان: لن نقبل إلا بلبنان السيّد الحر المستقل

أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الى أنه "بخصوص واقع البلد والمنطقة والموقف منه أقول: تعلمون جيداً أننا بلحظة معقّدة، وواقع البلد والمنطقة غامض ومفتوح على جميع الإحتمالات، وخيارنا السياسي والسيادي جزء من مسؤوليّتنا الوطنية والأخلاقية، وأكبر مفاخرنا الوطنية اليوم ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية، والإنسحاب من هذه المعركة بمثابة نحر للمصالح السيادية للبنان والمنطقة، والخلاف السياسي ممكن لكن الخلاف السيادي عار، وموقفنا من التسوية الرئاسية يرتبط بحماية القرار الوطني عبر تسوية رئاسية، لأنّ أصابع واشنطن موجودة بشدّة".

وأضاف: "بالموضوع السيادي حركة أمل وحزب الله أُمّ الصبي، ولولا حركة أمل وحزب الله ولولا انتفاضة 6 شباط وما تلاها لكان البلد اليوم أشبه بمستعمرة صهيونية، والتضحيات السيادية ليست فقط على الجبهة الجنوبية بل بمجلس النواب أيضاً، ولن نقبل إلا بلبنان السيّد الحر المستقل، والعار لواشنطن التي أسست وقادت مع الجيش الإسرائيلي أسوأ مذبحة بمخيم النّصيرات والتي حولت الرصيف البحري بغزة إلى غرفة عمليات قذرة، ومع الفرحة الهائلة التي تعمّ تل أبيب هناك إبادة هائلة تعم قطاع غزّة المدمّر وسط صمت عربي مريب، ولأنّ الأوطان بقدراتها السيادية فإنّ ما تقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية يضع لبنان على رأس لائحة المفاخر الوطنية والسياديّة، على أمل أن ننتهي مِن تسوية رئاسية تحفظ العيش المشترك وتليق بعظمة السيادة الجنوبية وتضحياتها". (الوكالة الوطنية)