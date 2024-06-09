أجبرها على التراجع.. هكذا تصدّى "الحزب" لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان!

أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم الأحد أن "وحدات الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية، تصدّت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية معادية، انتهكت الاجواء اللبنانية في منطقة ‏الجنوب وأجبرتها على الفرار والتراجع خلف الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

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