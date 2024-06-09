انتشال جثتين غرقتا عند مصب نهر الكلب.. اليكم التفاصيل

قضى شابان سوريان غرقا بينما كانا يمارسان هواية السباحة في مصب نهر الكلب، وهما ع.خ.م (مواليد العام 1998 الحسكة) وه.ف.ع (24 عاما)، وسارع إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفيي سيدة لبنان الجامعي في جونية وأبو جودة في جل الديب.

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