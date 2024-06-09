في بعلبك.. مداهمات للجيش وتوقيفات

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أعلن الجيش في بيان ان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا وحي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ع.م.) لإقدامه على إطلاق النار وضَبطت كمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية.كما دهمت وحدة أخرى منزل المواطن (خ.ر.) في بلدة اللبوة - بعلبك وأوقفته لافتعاله إشكالًا وتهديده المواطنين بقوة السلاح.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.