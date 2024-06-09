شجاعة من فرنجية.. هل من يتلقفها؟

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شكلت دعوة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، "التيار الوطني الحر" الى تبني ترشيح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع انطلاقاً من كونه "الأقوى مسيحياً" على حدّ تعبيره، محط اهتمام العديد من المتابعين والمراقبين السياسيين.ورأت مصادر متابعة ان كلام فرنجية هو رمي للكرة في ملعب "التيار الوطني الحر"، وتأكيد على ان صاحب فكرة "حكم الأقوى" قد تملّص وتهرّب وتراجع عن طرحه، في حين ان رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لم يعلن حتى الآن رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة الأولى بل يكتفي بطرح اسماء توافقية وتبني الترشيحات.