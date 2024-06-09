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لبنان

طليس هنأ قوى الامن بعيدها: لحماية قطاع النقل البري

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:10
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هنأ رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان، قوى الامن الداخلي بعيدها ال١٦٣، مثنيا على "استمرارهم في اداء مهامهم ودورهم رغم الظروف التي يعاني منها البلد ولاسيما في ما يخص رواتبهم ومخصصاتهم".

 ودعا القوى الامنية إلى "الاستمرار في تطبيق القانون ولاسيما حماية قطاع النقل البري في لبنان والسيارات العمومية من التعديات والمخالفات من السيارات الخصوصية واللوحات المزورة"، والى "تطبيق القانون ولاسيما بعد صدور تعرفة النقل الجديدة للسيارات العمومية".

 وهنأ ايضا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قائلا: "معا كوزارة واتحادات نقل يمكن ان ننهض بهذا القصاع الحيوي الذي يستفيد منه حوالي نصف الشعب اللبناني من خلال الالتزام بالقوانين والقرارات وتطبيقها بما يخدم مصلحة المواطن والسائق العمومي على حد سواء". (الوكالة الوطنية)

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