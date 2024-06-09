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لبنان

دوريات للجيش على كورنيش الميناء البحري في طرابلس.. لهذا السبب

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:13
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أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن اللواء الثاني عشر في الجيش، ينفذ دوريات راجلة على طول كورنيش الميناء البحري في طرابلس.

وبحسب المعلومات، تأتي هذه الاجراءات التي تنفذها وحدات الجيش، لمكافحة ظاهرة الدراجات النارية وبعد الشكاوى العديدة من قبل المواطنين على خلفية الفوضى التي تتسبب بها، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً من قبل رواد كورنيش الميناء.
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