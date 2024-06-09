وديع الخازن: بغياب طوني فرنجية يفتقد لبنان ركنا من أركان الوفاق الوطني

أجرى الوزير السابق وديع الخازن، في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق طوني سليمان فرنجية، إتصالا برئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية معزياً ومستذكراً.

وقال في تصريح: "في ذكرى إستشهاد الوزير والنائب السابق طوني سليمان فرنجية نتذكّره وزوجته وإبنته وعناصر أمنه الذين استشهدوا في مجزرة إهدن، لنؤكّد على النبل الوطني، والتسامح الخلقي الذي تعامل معه كبير العائلة الرئيس الراحل سليمان فرنجية وحفيده رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، مع هذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد سواء".

وأضاف: "لقد اتسمت شخصية الراحل الكبير بالوفاء في السياسة والعزة في النفس، والدفاع عن لبنان وعن معقله الماروني بشراسة المدافع عن الكرامة التي تجسّد ذروة المعايير الإنسانية والوطنية. وكان جريئا في مواقفه العامة، بعيدا عن الرياء السياسي والتملق، لكأنه يقول: "لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع ".

(الوكالة الوطنية)