Advertisement

لبنان

وديع الخازن: بغياب طوني فرنجية يفتقد لبنان ركنا من أركان الوفاق الوطني

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1209767-638535615614398753.png
Doc-P-1209767-638535615614398753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أجرى الوزير السابق وديع الخازن، في ذكرى استشهاد الوزير والنائب السابق طوني سليمان فرنجية، إتصالا برئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية معزياً ومستذكراً.

 وقال في تصريح: "في ذكرى إستشهاد الوزير والنائب السابق طوني سليمان فرنجية نتذكّره وزوجته وإبنته وعناصر أمنه الذين استشهدوا في مجزرة إهدن، لنؤكّد على النبل الوطني، والتسامح الخلقي الذي تعامل معه كبير العائلة الرئيس الراحل سليمان فرنجية وحفيده رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، مع هذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد سواء".

 وأضاف: "لقد اتسمت شخصية الراحل الكبير بالوفاء في السياسة والعزة في النفس، والدفاع عن لبنان وعن معقله الماروني بشراسة المدافع عن الكرامة التي تجسّد ذروة المعايير الإنسانية والوطنية. وكان جريئا في مواقفه العامة، بعيدا عن الرياء السياسي والتملق، لكأنه يقول: "لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع ".

  (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2024-06-09
16:34 | 2024-06-09
16:19 | 2024-06-09
16:00 | 2024-06-09
14:55 | 2024-06-09
14:38 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24