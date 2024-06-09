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لبنان

حادثة مؤسفة في كسروان.. هذا ما حصل ببطولة لبنان للمركبات!

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:20
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انطلقت اليوم المسابقة الأولى من بطولة لبنان للمركبات رباعية الدفع المجهزة semi-lock في منطقة حراجل كسروان، والتي شارك بها أبطال نادي الضنية 4x4.

وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تعرض المتسابق "ع.د" ابن بلدة سير الضنية أثناء السباق، لحادثة انقلاب بمركبته والتي اندلعت النيران فيها بعد تسرب لمادة البنزين، ما أدى إلى إصابته وشخصين آخرين بحروق بالأيدي والأقدام. وعلى الفور، تم نقلهم إلى احد المستشفيات في المنطقة وتمت معالجتهم ووصفت حالتهم بالمستقرة.
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إلى ذلك، سجل اشكال فردي بعد احتراق مركبة المتسابق، لكن تم تطويقه سريعاً من دون وقوع إصابات.
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