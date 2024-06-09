كرامي: إننا أبناء مدرسة الاستشهاد من أجل لبنان ومن أجل العروبة

اتصل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، في ذكرى مجزرة إهدن، مواسياً ومتضامناً، ورأى أنها "ستبقى ذكرى سوداء في تاريخ لبنان الحديث، وسيبقى دم الشهيد طوني فرنجية وعائلته ورفاقه من أهل إهدن عنواناً لأنقى المواقف الوطنية والقومية".

وتوجّه كرامي لآل فرنجية بالعزاء والمواساة قائلاً: "عزاؤنا الحارّ يتجدّد لآل فرنجية، للاخ والصديق سليمان فرنجية وللأخ والصديق طوني فرنجية، ولكل أهالي الشهداء. وستبقى هذه الذكرى محفورة في ذاكرة الشعب اللبناني لكي نستذكر دائماً ان الجريمة لا يمكن ان تنتصر وان الدم البريء لا يمكن ان ينسى، وأننا أبناء مدرسة الاستشهاد من اجل لبنان ومن اجل العروبة". (الوكالة الوطنية)