Advertisement

لبنان

كرامي: إننا أبناء مدرسة الاستشهاد من أجل لبنان ومن أجل العروبة

Lebanon 24
09-06-2024 | 13:42
A-
A+
Doc-P-1209773-638535624688576777.png
Doc-P-1209773-638535624688576777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اتصل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، في ذكرى مجزرة إهدن، مواسياً ومتضامناً، ورأى أنها "ستبقى ذكرى سوداء في تاريخ لبنان الحديث، وسيبقى دم الشهيد طوني فرنجية وعائلته ورفاقه من أهل إهدن عنواناً لأنقى المواقف الوطنية والقومية".

 وتوجّه كرامي لآل فرنجية بالعزاء والمواساة قائلاً: "عزاؤنا الحارّ يتجدّد لآل فرنجية، للاخ والصديق سليمان فرنجية وللأخ والصديق طوني فرنجية، ولكل أهالي الشهداء. وستبقى هذه الذكرى محفورة في ذاكرة الشعب اللبناني لكي نستذكر دائماً ان الجريمة لا يمكن ان تنتصر وان الدم البريء لا يمكن ان ينسى، وأننا أبناء مدرسة الاستشهاد من اجل لبنان ومن اجل العروبة". (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2024-06-09
16:34 | 2024-06-09
16:19 | 2024-06-09
16:00 | 2024-06-09
14:55 | 2024-06-09
14:38 | 2024-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24