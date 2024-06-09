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لبنان

أطلق النار من على شرفة منزله في طرابلس.. وهذا ما حل به

Lebanon 24
09-06-2024 | 14:18
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اقدم المدعو "ع.ا" على اطلاق النار من سلاح حربي من على شرفة منزله في منطقة جبل محسن - طرابلس، وبحسب المعلومات فإن اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية، وقد تم توقيفه لاحقاً من قبل مخابرات الجيش، وجرى اقتياده الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني في حقه، بحسب مندوبة "لبنان24".
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