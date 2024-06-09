الجيش نفذ عمليات دهم في بلدة حوش بحثا عن مطلقي النار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه على خلفية مقتل الشاب خالد علي رمضان من قبل ال طنوسي في بلدة حوش العرب اطلق شبان من عائلة رمضان النار باتجاه منازل الطنوسي ليتطور الى تبادل اطلاق نار بين الطرفين وقد حضرت قوة من الجيش وتنفذ في هذه الاثناء عمليات دهم وتفتيش على مطلقي النار.

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