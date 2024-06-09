على طريق جل الديب.. تفاصيل تكشف ما حصل اليوم!

أفادت مندوبة "لبنان24"، بأن المدعو "ف.ش" مواليد ١٩٥٦ من سكان مدينة طرابلس - الحدادين، قتل اليوم بحادث صدم على طريق جل الديب. وبحسب المعلومات، فقد صدمته سيارة مجهولة المواصفات، وفرّت الى جهة مجهولة. وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر اللبناني وعمل على نقله الى مستشفى ابو جودة بحالة حرجة لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد هوية السائق الذي مازال مجهول الهوية، تمهيداً لتوقيفه.

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